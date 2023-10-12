В Москве начали ремонтировать хирургический корпус больницы имени Вересаева
Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
После капремонта в корпусе появятся отделения реанимации и интенсивной терапии, а также кардиологическое и неврологическое отделения.
Кроме того, специалисты заменят внутренние инженерные системы.
Завершение работ ожидается в конце 2024 года.
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