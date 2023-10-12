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В Москве начали ремонтировать хирургический корпус больницы имени Вересаева

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В ГКБ имени Вересаева в Москве начали ремонтировать хирургический корпус №10. Работы проходят в рамках масштабной модернизации медицинского учреждения, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Москве начали ремонтировать хирургический корпус больницы имени Вересаева

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

После капремонта в корпусе появятся отделения реанимации и интенсивной терапии, а также кардиологическое и неврологическое отделения.

Кроме того, специалисты заменят внутренние инженерные системы.

Завершение работ ожидается в конце 2024 года.

Ранее Анастасия Ракова рассказала, какие изменения ждут столичную сферу здравоохранения и каких результатов удалось достичь за минувшее десятилетие.

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