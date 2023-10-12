В сентябре число заказов на готовую еду и продукты увеличилось на 10%

Доля онлайн-оборота в сфере общественного питания выросла на 10% в сентябре по сравнению с августом 2023 года. Число транзакций увеличилось на 4%, а средний чек вырос на 5% — с 1181 рубля до 1240 рублей.

Это показало исследование CloudPayments и BRONIBOY, пишет «Газета.Ru».

Доля онлайн-оборота общепита в 2023 году выросла на 28%, а число транзакций — на 31% по сравнению с данными за 2022 год. При этом размер среднего чека снизился на 2% — с 1267 рублей до 1240 рублей.

Летом в меню доставки превалируют прохладительные напитки, холодные супы и свежие салаты.

Осенью россияне чаще заказывают блюда из грибов и тыквы. Отмечается рекордное количество заказов с лисичками (пасты, пиццы, салаты, супы, брускетты и др.). Также выросло число заказов на фрукты и овощи.

Вне сезона популярны блюда грузинской кухни — в основном хинкали, а также фастфуд: бургеры, картофель фри, наггетсы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в будущем в столице планируется открыть собственные магазины «Сделано в Москве».