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В Омской области вынесли приговор женщине за убийство мужа в присутствии детей

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Омский областной суд приговорил женщину к девяти годам колонии общего режима за убийство мужа и причинение тяжкого вреда здоровью своего сына.
В Омской области вынесли приговор женщине за убийство мужа в присутствии детей
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Преступление было совершено в декабре 2022 года в селе Андреевка. Во время застолья женщина несколько раз ударила супруга ножом. Это произошло на глазах у детей. В результате шестилетний мальчик получил психическую травму.

Женщина признала вину частично. Она утверждала, что дети ничего не видели.

Суд также обязал её выплатить 300 тыс. рублей сыну за моральный ущерб.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО истязавшую ребёнка мать приговорили к трём годам условного срока.

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