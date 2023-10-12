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Психолог Дерябин назвал минусы денежного поощрения за школьные оценки

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Психолог Богдан Дерябин рассказал о минусах метода поощрения детей деньгами за достижения в учёбе. По словам эксперта, так ребёнок быстро теряет мотивацию получать знания без оплаты.
Психолог Дерябин назвал минусы денежного поощрения за школьные оценки
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

Специалист в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, что такой способ эффективен лишь вначале, со временем он перестаёт работать, и в итоге негативные последствия перевешивают плюсы.

Психолог предупредил, что прежде всего ребёнок получает сигнал, что внутри семьи возможны товарно-денежные отношения. Таким образом, он может быстро потерять интерес к учёбе в том случае, если выплаты прекратятся.

«Если заходить ещё глубже, то вынужден предупредить и о том, что часто дети, которых мотивировали деньгами при поступлении в институт, перестают учиться, так как не понимают, для чего им это нужно», — резюмировал Дерябин.

Ранее детский нейропсихолог из Нового Уренгоя (ЯНАО) Анна Куратова дала рекомендации родителям детей с ограниченными возможностями здоровья. По её словам, первое правило — это принятие ребёнка.

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