В Челябинской области обезвредили снаряд времён Гражданской войны
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Росгвардейцы установили, что найденным предметом является 76-миллиметровый артиллерийский снаряд с головной частью, со следами глубокой коррозии. Такие выпускались с 1902-го по 1930-е годы и активно применялись в годы Гражданской войны», — заявили в пресс-службе.
Снаряд был ликвидирован на месте.
Ранее сообщалось, что на территории Андреапольского района в Тверской области обнаружили 13 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны.