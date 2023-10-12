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В Челябинской области обезвредили снаряд времён Гражданской войны

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В районе посёлка Павловский в Челябинской области местные жители нашли снаряд времён Гражданской войны. Его обезвредили специалисты регионального управления Росгвардии.
В Челябинской области обезвредили снаряд времён Гражданской войны
  • © Росгвардия. Уральский округ

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Росгвардейцы установили, что найденным предметом является 76-миллиметровый артиллерийский снаряд с головной частью, со следами глубокой коррозии. Такие выпускались с 1902-го по 1930-е годы и активно применялись в годы Гражданской войны», — заявили в пресс-службе.

Снаряд был ликвидирован на месте.

Ранее сообщалось, что на территории Андреапольского района в Тверской области обнаружили 13 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны.

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