Суд оштрафовал подрядчика прорванной в Уссурийске дамбы на 9 млн рублей

Суд оштрафовал на 9 млн рублей компанию-подрядчика ООО «СпецДорСтрой» за нарушение при строительстве дамбы в Уссурийске.

Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

«По результатам рассмотрения дела суд признал юридическое лицо виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 9 млн рублей», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Уссурийска Евгений Корж в беседе с RT рассказал об эвакуации около 1 тыс. жителей из-за подъёма уровня воды в реке Раздольной.

Также прокуратура Уссурийска поставила на контроль паводковую ситуацию на территории городского округа, сейчас жители зон подтопления оповещаются о подъёме уровня рек с предложением эвакуироваться.