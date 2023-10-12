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Суд оштрафовал подрядчика прорванной в Уссурийске дамбы на 9 млн рублей

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Суд оштрафовал на 9 млн рублей компанию-подрядчика ООО «СпецДорСтрой» за нарушение при строительстве дамбы в Уссурийске.
Суд оштрафовал подрядчика прорванной в Уссурийске дамбы на 9 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

«По результатам рассмотрения дела суд признал юридическое лицо виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 9 млн рублей», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Уссурийска Евгений Корж в беседе с RT рассказал об эвакуации около 1 тыс. жителей из-за подъёма уровня воды в реке Раздольной.

Также прокуратура Уссурийска поставила на контроль паводковую ситуацию на территории городского округа, сейчас жители зон подтопления оповещаются о подъёме уровня рек с предложением эвакуироваться.

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