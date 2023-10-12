Суд оштрафовал подрядчика прорванной в Уссурийске дамбы на 9 млн рублей
- РИА Новости
Об этом сообщает прокуратура Приморского края.
«По результатам рассмотрения дела суд признал юридическое лицо виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 9 млн рублей», — говорится в сообщении.
Ранее мэр Уссурийска Евгений Корж в беседе с RT рассказал об эвакуации около 1 тыс. жителей из-за подъёма уровня воды в реке Раздольной.
Также прокуратура Уссурийска поставила на контроль паводковую ситуацию на территории городского округа, сейчас жители зон подтопления оповещаются о подъёме уровня рек с предложением эвакуироваться.