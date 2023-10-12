В Приморье направят 760 млн рублей на помощь пострадавшим от наводнения
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
Согласно документу, более 100 млн рублей будет выделено на компенсацию выплат единовременной помощи гражданам, ещё свыше 200 млн и 450 млн — на возмещение финансовой помощи в связи с частичной и полной утратой имущества.
Ранее сообщалось, что более 32 тыс. жителей Приморского края, пострадавших во время паводков, получили единовременную финансовую помощь.