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В Приморье направят 760 млн рублей на помощь пострадавшим от наводнения

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В Приморский край направят 759,6 млн рублей на возмещение расходов регионального бюджета на компенсацию ущерба пострадавшим от наводнения в августе.
В Приморье направят 760 млн рублей на помощь пострадавшим от наводнения
  • Gettyimages.ru
  • © chekat

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Согласно документу, более 100 млн рублей будет выделено на компенсацию выплат единовременной помощи гражданам, ещё свыше 200 млн и 450 млн — на возмещение финансовой помощи в связи с частичной и полной утратой имущества.

Ранее сообщалось, что более 32 тыс. жителей Приморского края, пострадавших во время паводков, получили единовременную финансовую помощь.

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