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Компанию Face It оштрафовали на 1 млн рублей за отказ локализовать данные

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Суд Таганского района Москвы оштрафовал киберспортивную платформу Face It Limited (FACEIT) на 1 млн рублей за отказ локализовать данные россиян.
Компанию Face It оштрафовали на 1 млн рублей за отказ локализовать данные
  • Gettyimages.ru
  • © piyaset

Об этом пишет РИА Новости.

«Признать Face It Limited виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 13.11 КоАП России, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 1 млн рублей», — заявил судья Тимур Вахрамеев.

Ранее мировой суд Москвы зарегистрировал 12 протоколов Роскомнадзора в отношении иностранных компаний, которые отказались локализовать данные россиян на территории России.

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