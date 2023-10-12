Компанию Face It оштрафовали на 1 млн рублей за отказ локализовать данные

Суд Таганского района Москвы оштрафовал киберспортивную платформу Face It Limited (FACEIT) на 1 млн рублей за отказ локализовать данные россиян.

Об этом пишет РИА Новости.

«Признать Face It Limited виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 13.11 КоАП России, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 1 млн рублей», — заявил судья Тимур Вахрамеев.

Ранее мировой суд Москвы зарегистрировал 12 протоколов Роскомнадзора в отношении иностранных компаний, которые отказались локализовать данные россиян на территории России.