Медведев: задел в обеспечении ВС России хороший

Задел в обеспечении российской армии хороший, нужно, чтобы так и продолжалось, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он отметил, что поддержка вооружённых сил является одним из важнейших приоритетов.

«Задел хороший, но самое главное, чтобы это продолжилось, и действительно, от этого напрямую зависит наша будущая победа», — приводит РИА Новости слова Медведева на заседании программной комиссии партии «Единая Россия».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу потребовал организовать работу предприятия концерна «Алмаз-Антей» в Тульской области в режиме 24/7.