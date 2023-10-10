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Медведев: задел в обеспечении ВС России хороший

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Задел в обеспечении российской армии хороший, нужно, чтобы так и продолжалось, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев: задел в обеспечении ВС России хороший
  • РИА Новости

Он отметил, что поддержка вооружённых сил является одним из важнейших приоритетов.

«Задел хороший, но самое главное, чтобы это продолжилось, и действительно, от этого напрямую зависит наша будущая победа», — приводит РИА Новости слова Медведева на заседании программной комиссии партии «Единая Россия».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу потребовал организовать работу предприятия концерна «Алмаз-Антей» в Тульской области в режиме 24/7.

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