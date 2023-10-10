В Севастополе заявили о готовности жилфонда к отопительному сезону
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Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.
Готовность жилого фонда оценивается в 99,2%.
«Особое внимание уделили домам, о которых в прошлом году севастопольцы писали в соцсетях как о проблемных. В целом — всё готово, остаются мелкие недочёты, их устранят в течение недели», — заявил губернатор Михаил Развожаев.
Он также поручил запустить телефон дежурной службы по вопросам отопления.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков сообщил, что отопление включили в 99% жилых домов и соцобъектов в столице.