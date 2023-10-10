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В Севастополе заявили о готовности жилфонда к отопительному сезону

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На аппаратном совещании правительства Севастополя обсудили вопросы, связанные с предстоящим отопительным сезоном. Коммунальные службы проверили весь жилой фонд и социальные объекты.
В Севастополе заявили о готовности жилфонда к отопительному сезону
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

Готовность жилого фонда оценивается в 99,2%.

«Особое внимание уделили домам, о которых в прошлом году севастопольцы писали в соцсетях как о проблемных. В целом — всё готово, остаются мелкие недочёты, их устранят в течение недели», — заявил губернатор Михаил Развожаев.

Он также поручил запустить телефон дежурной службы по вопросам отопления.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков сообщил, что отопление включили в 99% жилых домов и соцобъектов в столице.

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