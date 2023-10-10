Знаки с предупреждениями о диких животных появятся в Челябинской области

Предупреждающие знаки о появлении диких животных разместят на федеральных трассах в Челябинской области.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УПРДОР «Южный Урал».

Как рассказали в ведомстве, данное решение было принято на комиссии по безопасности дорожного движения после очередного смертельного ДТП с участием животного.

Госавтоинспекция региона провела анализ и установила почти 40 предполагаемых мест пересечения дорог животными. Установка знаков «Дикие животные» призвана повысить безопасность дорожного движения на трассах в регионе.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области произошло 338 ДТП с участием детей с начала года.