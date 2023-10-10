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В летней оздоровительной кампании в Татарстане приняли участие 150 тысяч детей

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В оздоровительной кампании в Татарстане летом 2023 года приняли участие 148,7 тыс. детей, заявил на брифинге министр по делам молодёжи республики Ринат Садыков.

Об этом сообщает «Реальное время».

«В летний каникулярный период отдыхом и оздоровлением было охвачено почти 150 тыс. детей, если быть точнее, 148 704 ребёнка. И как вы видите, в разных форматах и направлениях они имели возможность отдохнуть, — отметил Садыков.

В отдыхе и оздоровлении детей были задействованы 1554 организации.

В лагерях на Чёрном море отдохнули почти 5000 детей из Татарстана, передаёт ГТРК «Татарстан». Их отправляли на отдых в Анапу, Витязево, Алушту, Форос, а также в Международный детский центр «Артек» и Всероссийский детский центр «Орлёнок».

Ранее сообщалось, что в загородных, пришкольных и санаторно-курортных лагерях Ставропольского края отдохнули более 300 тыс. детей за лето.

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