В летней оздоровительной кампании в Татарстане приняли участие 150 тысяч детей
Об этом сообщает «Реальное время».
«В летний каникулярный период отдыхом и оздоровлением было охвачено почти 150 тыс. детей, если быть точнее, 148 704 ребёнка. И как вы видите, в разных форматах и направлениях они имели возможность отдохнуть, — отметил Садыков.
В отдыхе и оздоровлении детей были задействованы 1554 организации.
В лагерях на Чёрном море отдохнули почти 5000 детей из Татарстана, передаёт ГТРК «Татарстан». Их отправляли на отдых в Анапу, Витязево, Алушту, Форос, а также в Международный детский центр «Артек» и Всероссийский детский центр «Орлёнок».
Ранее сообщалось, что в загородных, пришкольных и санаторно-курортных лагерях Ставропольского края отдохнули более 300 тыс. детей за лето.