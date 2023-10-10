На востоке Москвы начался капремонт 1-го Бауманского моста
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«В этом году обновим автодорожный мост Бауманский 1-й через Серебряно-Виноградный пруд, расположенный на территории музея-усадьбы «Измайлово», — отметил Бирюков.
Специалисты переустроят мостовое полотно, отремонтируют балки строения, заменят деформационные швы, обновят ограждения, уложат асфальтобетонное покрытие.
Работы планируется завершить в IV квартале 2023 года.
Ранее «Утро.ру» со ссылкой на Сергея Собянина сообщало, что в центре столицы установили ещё один пешеходный мост — между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной. Его длина составляет 54 м.