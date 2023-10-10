Запашный опроверг заявления о жестоком обращении с животными в цирке
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Ранее в сети опубликовали видео якобы с жестоким обращением с животными в цирке.
Запашный отметил, что драки животных происходят редко, в такие моменты человек вынужден применять спецсредства: водомёты, палки, холостое оружие, чтобы никто не погиб.
Дрессировщик подчеркнул, что в обычных ситуациях с животными никто плохо не обращается.
Это могут подтвердить записи с многочисленных камер наблюдения в цирке, отметил Запашный.
В декабре Запашный поделился своими воспоминаниями о родителях, которые прививали сыну любовь к цирковому искусству.