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Запашный опроверг заявления о жестоком обращении с животными в цирке

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В случае драки животных в цирке человек обязан вмешаться, чтобы избежать смерти хищников. Об этом RT рассказал директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.
Запашный опроверг заявления о жестоком обращении с животными в цирке
  • Gettyimages.ru

Ранее в сети опубликовали видео якобы с жестоким обращением с животными в цирке.

Запашный отметил, что драки животных происходят редко, в такие моменты человек вынужден применять спецсредства: водомёты, палки, холостое оружие, чтобы никто не погиб.

Дрессировщик подчеркнул, что в обычных ситуациях с животными никто плохо не обращается.

Это могут подтвердить записи с многочисленных камер наблюдения в цирке, отметил Запашный.

В декабре Запашный поделился своими воспоминаниями о родителях, которые прививали сыну любовь к цирковому искусству.

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