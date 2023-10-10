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В Ставропольском крае зарегистрировали 13,5 тысячи случаев ОРВИ за неделю

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В Ставропольском крае зарегистрировали 13,5 тыс. случаев ОРВИ за последнюю неделю, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.
В Ставропольском крае зарегистрировали 13,5 тысячи случаев ОРВИ за неделю
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает newstracker.ru.

Число обращений за неделю снизилось на 6%. Эпидемический порог не превышен ни в одной возрастной группе.

Прививку от гриппа к настоящему времени сделали 495 тыс. жителей.

Также стало известно, что в Свердловской области зафиксировали 439 случаев COVID-19 за семь дней, передаёт URA.RU со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф.

«За неделю, с 25 сентября по 1 октября, в Свердловской области 58 человек были госпитализированы с COVID-19. Выявлено случаев за неделю — 439», — говорится в сообщении.

Ранее врач-инфекционист Сергей Вознесенский перечислил респираторные заболевания, которые распространяются в этом сезоне.

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