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Сводный брат убитой 14-летней уфимки сознался в преступлении

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Задержанный по подозрению в убийстве 14-летней сводной сестры 22-летний житель Уфы сознался в совершении преступления, заявили в пресс-службе следственного управления СК России по Башкирии.
Сводный брат убитой 14-летней уфимки сознался в преступлении
  • Gettyimages.ru

«Дождался сестру, она пошла в ванную, дождался, когда она выйдет из ванной, накинул полотенце», — рассказал подозреваемый в опубликованном в Telegram-канале СК видео.

По его словам, сначала он спрятал сестру в диван, а затем отнёс в автомобиль матери скончавшейся, чтобы потом вывезти и спрятать.

Портал mkset.ru сообщил, что задержанный пытался спрятаться на чердаке одного из многоквартирных домов, где его нашли сотрудники уголовного розыска.

Ранее сообщалось, что тело 14-летней девочки обнаружили в багажнике автомобиля её матери в Уфе.

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