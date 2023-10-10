Сводный брат убитой 14-летней уфимки сознался в преступлении
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«Дождался сестру, она пошла в ванную, дождался, когда она выйдет из ванной, накинул полотенце», — рассказал подозреваемый в опубликованном в Telegram-канале СК видео.
По его словам, сначала он спрятал сестру в диван, а затем отнёс в автомобиль матери скончавшейся, чтобы потом вывезти и спрятать.
Портал mkset.ru сообщил, что задержанный пытался спрятаться на чердаке одного из многоквартирных домов, где его нашли сотрудники уголовного розыска.
Ранее сообщалось, что тело 14-летней девочки обнаружили в багажнике автомобиля её матери в Уфе.