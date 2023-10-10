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Психолог Клименко предупредила о серьёзных последствиях ипохондрии

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Клинический психолог Екатерина Клименко заявила, что ипохондрия может иметь серьёзные последствия, поскольку человек постоянно фокусируется на своей «болезни», что сказывается на других сферах его жизни.
Психолог Клименко предупредила о серьёзных последствиях ипохондрии
  • Gettyimages.ru

«Ипохондрия является состоянием, при котором человек неустанно боится заболеть одной или несколькими болезнями», — отметила Клименко в беседе с газетой «Известия».

По её словам, риску подвергаются те, кто не умеет критически относиться к информации в интернете и не может найти достоверные источники.

«Если вы замечаете, что проводите слишком много времени на походы к врачам, изучение медицинских ресурсов и это начинает влиять на вашу социальную жизнь, стоит обратить... внимание на своё поведение и его мотивы», — посоветовала Клименко.

Как отметила эксперт, важно разобраться в реальных рисках, переключиться на более позитивные и конструктивные аспекты жизни, научиться искать достоверные источники.

Ранее кандидат психологических наук, руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал о депрессии и её профилактике.

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