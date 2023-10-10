Психолог Клименко предупредила о серьёзных последствиях ипохондрии

Клинический психолог Екатерина Клименко заявила, что ипохондрия может иметь серьёзные последствия, поскольку человек постоянно фокусируется на своей «болезни», что сказывается на других сферах его жизни.

«Ипохондрия является состоянием, при котором человек неустанно боится заболеть одной или несколькими болезнями», — отметила Клименко в беседе с газетой «Известия».

По её словам, риску подвергаются те, кто не умеет критически относиться к информации в интернете и не может найти достоверные источники.

«Если вы замечаете, что проводите слишком много времени на походы к врачам, изучение медицинских ресурсов и это начинает влиять на вашу социальную жизнь, стоит обратить... внимание на своё поведение и его мотивы», — посоветовала Клименко.

Как отметила эксперт, важно разобраться в реальных рисках, переключиться на более позитивные и конструктивные аспекты жизни, научиться искать достоверные источники.

Ранее кандидат психологических наук, руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал о депрессии и её профилактике.