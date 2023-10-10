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Психолог Гагаев рассказал, как мотивировать себя не бросать тренировки

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Спортивный психолог, психотерапевт Андрей Гагаев дал советы на предмет того, как сохранить мотивацию и не бросить спортивные тренировки.
Психолог Гагаев рассказал, как мотивировать себя не бросать тренировки
  • Gettyimages.ru

Мотивация сохраняется на высоком уровне, когда субъективно ценность результата выше потраченных усилий, отметил специалист в разговоре с Life.ru.

Он дал несколько советов, которые помогут придерживаться намеченного графика тренировок.

Прежде всего Гагаев посоветовал определить время для занятий и неукоснительно придерживаться распорядка.

Затем, по его словам, следует наметить цели и стремиться к достижению результата, а также делиться своими успехами с окружающими.

«Дайте самому себе как можно больше ответов на вопрос: «Что мне даёт занятие спортом?» Хорошо, если ответов будет 10—15. Затем к каждому ответу задайте тот же самый вопрос. Так можно продолжать, забираясь выше и выше», — посоветовал психолог.

Ранее врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин выразил мнение, что спорт помогает справиться с паникой и тревожностью.

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