В Самаре проводят проверку по факту аварийной остановки лифта в ТЦ

В Самаре организовали проверку по факту аварийной остановки лифта в одном из торговых центров. Находившиеся в кабине люди не пострадали.

Об этом сообщает sovainfo.ru со ссылкой на областную прокуратуру.

Как отметили в ведомстве, аварийная остановка произошла при движении со второго на первый этаж. Кабина была сразу разблокирована, пассажиры её покинули.

Проверяется соблюдение требований безопасности при эксплуатации технического устройства. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее газета «Известия» сообщала, что лифт с тремя подростками накренился в торговом комплексе «Вива Лэнд» в Самаре.