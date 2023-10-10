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Юрист Цвик: в некоторых случаях жильцы могут требовать перерасчёт сумм за ЖКУ

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Генеральный директор юридической компании «Каспея Групп» Янита Цвик назвала основания, при которых жильцы могут потребовать перерасчёт сумм за коммунальные услуги.
Юрист Цвик: в некоторых случаях жильцы могут требовать перерасчёт сумм за ЖКУ
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Например, при отсутствии жильцов (в связи с нахождением в командировке, отпуске), в случае некачественного оказания услуг, уменьшения числа жильцов, отсутствия (длительный перерыв в подаче) услуг, перечислила эксперт в интервью газете «Известия».

Юрист, в частности, отметила, что собственники жилых помещений могут обращаться с жалобой в управляющую компанию (УК), а если ситуация не решается, в органы государственного жилищного надзора.

Ранее юрист, эксперт в праве и ЖКХ Юлия Пономарёва рассказала, что собственникам жилья очень трудно самостоятельно проверить, завышает ли управляющая компания (УК) стоимость коммунальных услуг.

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