Юрист Цвик: в некоторых случаях жильцы могут требовать перерасчёт сумм за ЖКУ

Генеральный директор юридической компании «Каспея Групп» Янита Цвик назвала основания, при которых жильцы могут потребовать перерасчёт сумм за коммунальные услуги.

Например, при отсутствии жильцов (в связи с нахождением в командировке, отпуске), в случае некачественного оказания услуг, уменьшения числа жильцов, отсутствия (длительный перерыв в подаче) услуг, перечислила эксперт в интервью газете «Известия».

Юрист, в частности, отметила, что собственники жилых помещений могут обращаться с жалобой в управляющую компанию (УК), а если ситуация не решается, в органы государственного жилищного надзора.

Ранее юрист, эксперт в праве и ЖКХ Юлия Пономарёва рассказала, что собственникам жилья очень трудно самостоятельно проверить, завышает ли управляющая компания (УК) стоимость коммунальных услуг.