Бочкарёв: в Москве ведётся проектирование участка дублёра Люблинской улицы

Продолжается проектирование участка дублёра Люблинской улицы от Третьего транспортного кольца (ТТК) до пересечения с Московским скоростным диаметром (МСД). Его протяжённость составит чуть больше 13 км, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Сейчас разрабатывается проект дублёра Люблинской улицы на участке от ТТК до развязки на пересечении с МСД. Протяжённость участка составит 13,3 км, в том числе будут построены две эстакады, три путепровода и четыре надземных пешеходных перехода», — сказал он.

Новая магистраль должна решить проблему транспортной доступности активно развивающейся территории Южного порта и бывшей промзоны «ЗИЛ». Начать строительство планируется до конца года.

«Шестиполосная магистраль, помимо Люблинской улицы, разгрузит также Волгоградский проспект и проспект Андропова. Кроме того, дорога создаст новую транспортную связь с Южным направлением МСД», — отметил Бочкарёв.

Кроме того, проект увеличит пропускную способность одного из самых загруженных мест в ЮВАО.

Заммэра пояснил, что всего в рамках новой трассы запланировано строительство 17,3 км дорог, 4 км ранее уже открыли в составе развязки на пересечении дублёра Люблинской улицы и МСД. В том числе строители возвели эстакаду основного хода протяжённостью 1,3 км, а также четыре эстакады со съездами.