Абрамченко: ущерб экологии от разрушения Каховской ГЭС — более 400 млрд рублей

Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что ущерб экологии от разрушения Каховской ГЭС, по оценкам экспертов, может превысить 400 млрд рублей.

«Разные оценки были, назывались цифры и более 400 млрд рублей. Это только экологический ущерб», — цитирует её РИА Новости.

При этом, по словам Абрамченко, оценить последствия аварии «на земле» пока невозможно из-за активных боевых действий.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о необходимости восстановления Каховской ГЭС.

15 августа врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что пострадавшим из-за разрушения Киевом Каховской ГЭС выплатили 172 млн рублей финансовой поддержки.