Абрамченко: ущерб экологии от разрушения Каховской ГЭС — более 400 млрд рублей
- РИА Новости
«Разные оценки были, назывались цифры и более 400 млрд рублей. Это только экологический ущерб», — цитирует её РИА Новости.
При этом, по словам Абрамченко, оценить последствия аварии «на земле» пока невозможно из-за активных боевых действий.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о необходимости восстановления Каховской ГЭС.
15 августа врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что пострадавшим из-за разрушения Киевом Каховской ГЭС выплатили 172 млн рублей финансовой поддержки.