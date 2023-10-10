Собянин: 6 млн поездок совершили пассажиры МЦД-4 за первый месяц работы
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Об этом информирует издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
Диаметр длиной 86 км стал самой протяжённой линией наземного метро в столичном регионе, связав Апрелевку, Внуково и Железнодорожный, отметил Собянин.
«Ежедневно МЦД-4 пользуются 230 тыс. пассажиров», — уточнил мэр.
В настоящее время МЦД-4 состоит из 36 станций. В будущем планируется строительство ещё двух — Беговой и Рижской.
Ранее НСН сообщала, что в первый рабочий день после запуска четвёртого Московского центрального диаметра (МЦД-4) пассажиры совершили более 216 тыс. поездок.