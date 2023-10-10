Собянин: 6 млн поездок совершили пассажиры МЦД-4 за первый месяц работы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за первый месяц работы четвёртого Московского центрального диаметра (МЦД-4) пассажиры совершили 6,3 млн поездок.

Об этом информирует издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Диаметр длиной 86 км стал самой протяжённой линией наземного метро в столичном регионе, связав Апрелевку, Внуково и Железнодорожный, отметил Собянин.

«Ежедневно МЦД-4 пользуются 230 тыс. пассажиров», — уточнил мэр.

В настоящее время МЦД-4 состоит из 36 станций. В будущем планируется строительство ещё двух — Беговой и Рижской.

Ранее НСН сообщала, что в первый рабочий день после запуска четвёртого Московского центрального диаметра (МЦД-4) пассажиры совершили более 216 тыс. поездок.