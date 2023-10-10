Следователи проверят обстоятельства смерти челябинца в больнице

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку обстоятельств смерти пациента больницы в Челябинской области.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

«В СМИ размещено обращение к руководству Следственного комитета России, в котором родственники погибшего жителя Челябинской области сообщают, что гибель мужчины наступила в результате некачественного лечения в одном из медицинских учреждений», — рассказали в ведомстве.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося. Результаты проверки находятся на контроле в центральном аппарате СК.

Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании по факту истязания пациента в Дагестане.