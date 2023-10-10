СК России завёл уголовное дело из-за упавшего лифта в больнице в Перми
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Об этом сообщило URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В городе Перми возбуждено уголовное дело по факту получения травм пациентами медицинского учреждения при падении лифта в шахту», — говорится в заявлении.
Также, по данным издания, следователи на текущий момент проводят осмотр места происшествия и опрашивают потерпевших.
Ранее сообщалось, что три человека получили незначительные травмы при падении лифта в шахту в больнице Архангела Михаила и всех святых в Перми.