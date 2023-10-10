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Более 228 тысяч жителей проверили здоровье в павильонах «Здоровая Москва» летом

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в период с середины мая и до 1 октября текущего года павильоны «Здоровая Москва», которые работали в столичных парках, посетили более 288 тыс. москвичей.
Более 228 тысяч жителей проверили здоровье в павильонах «Здоровая Москва» летом
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на личный блог мэра.

Таким образом, начиная со старта проекта в 2019 году в нём приняли участие более 1,35 млн человек.

По словам Собянина, в этом сезоне самыми активными посетителями павильонов были горожане от 40 лет и старше.

Всего врачи проделали более 4 млн различных манипуляций, в том числе 1,2 млн лабораторных исследований и анализов.

Ранее НСН со ссылкой на слова Сергея Собянина сообщала, что новый травматолого-ортопедический корпус на территории городской клинической больницы №31 в Москве может принять первых пациентов уже в начале 2024 года.

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