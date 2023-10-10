Психотерапевт Фомин: спорт поможет справиться с паникой и тревожностью

Врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин рассказал, что, чтобы не впасть в панику, нужно попытаться реально оценить ситуацию со всех сторон. Это поможет сохранить психическое здоровье.

«С большой долей вероятности это поможет осознать, что отдельный неприятный инцидент вовсе не ведёт к ухудшению жизни в целом», — сказал специалист в интервью «Москве 24».

В случаях панических мыслей, а также во время апатии важно отгородиться от источника негатива и найти что-то, что поможет переключиться на другие мысли, поделился Фомин.

Он также отметил, что в организме человека, который испытывает страх и тревогу, происходит выброс гормона стресса. Одним из самых действенных способов его утилизации является физическая нагрузка, подчеркнул врач.

В заключение психотерапевт напомнил, что восприятие происходящих повседневных событий зачастую зависит от их интерпретации. По его словам, объективно взглянуть на происходящее может помочь квалифицированный специалист.

Ранее кандидат психологических наук, руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал о депрессии и её профилактике.