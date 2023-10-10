Врач Фомичёва: людям в возрасте 50+ нужно заниматься спортом для здоровья сердца

Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Фомичёва посоветовала людям старше 50 лет заниматься физической активностью для сохранения здоровья сердца.

«Это могут быть аэробные упражнения, такие как ходьба, плавание, езда на велосипеде, в течение 30—60 минут в день, не менее пяти дней в неделю», — объяснила врач в разговоре с «Газетой.Ru».

Главное — больше двигаться и сократить время сидячего образа жизни, отметила Фомичёва.

Также она посоветовала чаще бывать на свежем воздухе, соблюдать принципы здорового питания, отказаться от вредных привычек, таких как курение, избегать стрессов и высыпаться.

«Кроме того, не следует забывать про регулярные диспансерные обследования у врачей, которые помогут выявить и контролировать факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний», — заключила Фомичёва.

Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.