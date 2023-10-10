Большинство россиян сталкиваются с токсичным общением на работе и в семье

Большая часть россиян (70%), принявших участие в новом исследовании, признались, что сталкиваются с токсичным общением в семье или на работе.

Это показал опрос «Доктис», пишет «Газета.Ru».

Так, 21% опрошенных сталкивается с токсичным общением на работе, 13% — в семье, со стороны мужа или жены, 11% испытывают подобное отношение со стороны родителей.

Ещё 13% участников опроса заявили, что токсичное общение их преследует везде, а 14% признались, что сами токсичны.

Почти треть, 28%, сказали, что не сталкиваются в своей жизни с токсичностью со стороны других людей или затрудняются её определить.

Ранее кандидат психологических наук, руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал о депрессии и её профилактике.