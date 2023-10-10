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Директор хабаровской школы рассказала о напавшем на мальчика третьекласснике

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Ученик третьего класса напал на одноклассника в школе в посёлке Заветы Ильича в Хабаровском крае. В сети распространяются кадры, на которых видно, как он кинул одноклассника на прогиб и бил лежачего.
Директор хабаровской школы рассказала о напавшем на мальчика третьекласснике
  • РИА Новости

Директор школы рассказала в беседе с RT, что мальчик состоит на учёте в ПНД, он и раньше хулиганил, однако подобной агрессии не было. При этом она характеризует семью ребёнка как в целом нормальную.

По её словам, у третьеклассника неуравновешенный характер, а родители других детей до этого просили перевести его в другое образовательное учреждение. Решается вопрос о переводе его на домашнее обучение.

Местные следователи и прокуроры проводят проверки. Врачи осматривают пострадавшего ребёнка, его состояние оценивают как удовлетворительное.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в ходе конфликта группа подростков обстреляла 14-летних школьников из пневматических пистолетов.

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