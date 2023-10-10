Директор хабаровской школы рассказала о напавшем на мальчика третьекласснике
- РИА Новости
Директор школы рассказала в беседе с RT, что мальчик состоит на учёте в ПНД, он и раньше хулиганил, однако подобной агрессии не было. При этом она характеризует семью ребёнка как в целом нормальную.
По её словам, у третьеклассника неуравновешенный характер, а родители других детей до этого просили перевести его в другое образовательное учреждение. Решается вопрос о переводе его на домашнее обучение.
Местные следователи и прокуроры проводят проверки. Врачи осматривают пострадавшего ребёнка, его состояние оценивают как удовлетворительное.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в ходе конфликта группа подростков обстреляла 14-летних школьников из пневматических пистолетов.