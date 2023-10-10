В ЛНР запустили льготное лекарственное обеспечение для российских граждан

Глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко сообщила о запуске программы льготного лекарственного обеспечения для граждан России в республике.

«Долгожданное событие для Луганской Народной Республики... Впервые на территории республики запущено льготное лекарственное обеспечение для граждан Российской Федерации», — заявила она.

По словам министра, в течение октября — декабря 2023 года в аптеки «Лугмедфарм» будут поступать лекарственные препараты, медизделия и продукты лечебного питания для льготных категорий, предусмотренных постановлением правительства РФ №890 от 30.07.1994.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что медицинская помощь в новых регионах России до конца текущего года осуществляется бесплатно и без предъявления полиса обязательного медицинского страхования.