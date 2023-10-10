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РБК: к 2030 году снизится потребность в работниках в агросекторе и финансах

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Министерство экономического развития России допустило снижение потребности в работниках в сельском хозяйстве, торговле, финансах и страховании к 2030 году.
РБК: к 2030 году снизится потребность в работниках в агросекторе и финансах
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РБК со ссылкой на прогноз ведомства.

Отмечается, что к 2030 году спрос на занятых в сельском хозяйстве снизится на 300 тыс. человек, в торговле — на 200 тыс., а в финансовой и страховой деятельности — на 100 тыс.

Ранее аналитики Русской школы управления (РШУ) провели опрос среди сотрудников компаний из разных отраслей бизнеса и узнали, как часто они меняют работу, почему увольняются и предпринимают ли руководители какие-то меры, чтобы их отговорить. Результаты исследования имеются в распоряжении RT.

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