Большинство россиян нашли замену ушедшим из России брендам

Опрос, проведённый среди россиян, показал, что отношение более трети респондентов (35%) к покинувшим российский рынок иностранным брендам поменялось в худшую сторону.

При этом 43% признались, что уход зарубежных брендов с российского рынка никак не повлиял на их покупательское поведение. К такому выводу в ходе исследования пришли аналитики продукта «Прогноз спроса» Platforma. Об этом пишет газета «Известия».

Около четверти респондентов (28%) сохранили нейтральное отношение к ушедшим брендам, почти столько же (29%) отметили, что их восприятие ушедших компаний осталось позитивным, а у 8% отношение к таким брендам улучшилось.

При этом 73% принявших участие в опросе рассказали, что их устраивают бренды — аналоги ушедших иностранных продуктов. Россияне нашли достойную замену ушедшим производителям в таких категориях, как продукты питания (33%), товары для дома (26%), одежда и обувь (23%), техника и электроника (18%), косметика (16%).

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшем будущем в столице планируется открыть собственные магазины «Сделано в Москве».