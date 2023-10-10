Узнать больше

Автоэксперт Буров: агрессивное вождение повышает износ автомобиля

Короткая ссылка
Руководитель маркетплейса ПЭК: MALL Сергей Буров рассказал, что водитель может следить за состоянием автомобиля и вести себя аккуратно на дорогах, тем самым снижая износ важных систем транспортного средства и предотвращая поломки.

Перед каждой поездкой нужно прогревать авто: летом — до минуты, зимой — не менее трёх, поделился он в разговоре с газетой «Известия».

Не следует резко жать на газ или тормоз, агрессивное вождение значительно повышает риск поломки автомобиля, подчеркнул Буров. Он посоветовал менять тормозные колодки, не дожидаясь полного износа.

По его словам, замену масла каждые 15 тыс. км пробега стоит исключить, поскольку это может привести к образованию нагара в моторе. Автоэксперт посоветовал менять масло и технические жидкости через каждые 7—8 тыс. км.

По его словам, к поломке авто может привести и неравномерный износ шин.

Ранее мастер-приёмщик техцентра «Вешняки-Авто» Сергей Шабунин рассказал, как подготовить автомобиль к наступлению холодов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить