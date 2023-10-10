Автоэксперт Буров: агрессивное вождение повышает износ автомобиля

Руководитель маркетплейса ПЭК: MALL Сергей Буров рассказал, что водитель может следить за состоянием автомобиля и вести себя аккуратно на дорогах, тем самым снижая износ важных систем транспортного средства и предотвращая поломки.

Перед каждой поездкой нужно прогревать авто: летом — до минуты, зимой — не менее трёх, поделился он в разговоре с газетой «Известия».

Не следует резко жать на газ или тормоз, агрессивное вождение значительно повышает риск поломки автомобиля, подчеркнул Буров. Он посоветовал менять тормозные колодки, не дожидаясь полного износа.

По его словам, замену масла каждые 15 тыс. км пробега стоит исключить, поскольку это может привести к образованию нагара в моторе. Автоэксперт посоветовал менять масло и технические жидкости через каждые 7—8 тыс. км.

По его словам, к поломке авто может привести и неравномерный износ шин.

Ранее мастер-приёмщик техцентра «Вешняки-Авто» Сергей Шабунин рассказал, как подготовить автомобиль к наступлению холодов.