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Силуанов: более 200 млрд рублей направят на станкостроение до 2026 года

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В следующий трёхлетний период планируется направить более 200 млрд рублей на станкостроение, заявил глава Минфина России Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».

«На следующий год — это станкостроение. Мы значительные ресурсы, более 200 млрд рублей в трёхлетке, направляем на эту цель с тем, чтобы, по сути дела, возродить отрасль», — цитирует его ТАСС.

По словам Силуанова, Россия нуждается в средствах производства для развития отечественной промышленности.

Ранее правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму проект федерального бюджета на 2024—2026 годы. Как ожидается, в течение следующих трёх лет государственные траты и объём денежных поступлений в казну заметно вырастут, что позволит обеспечить поставленные президентом приоритетные задачи.

При этом объём промышленного производства в Москве вырос в два раза за пять лет.

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