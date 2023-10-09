Аграриям Крыма вручили награды в честь профессионального праздника

Глава Крыма Сергей Аксёнов вручил награды работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в честь профессионального праздника.

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на Telegram-канал Аксёнова.

Как подчеркнул глава республики, аграрии Крыма обеспечивают продовольственную безопасность не только региона, но и всей страны.

Также стало известно, что в Удмуртии собрали более 615 тыс. т зерна. Об этом заявил глава региона Александр Бречалов, сообщает ИА «Удмуртия».

«Средняя урожайность по республике 20,1 центнера с гектара — ниже, чем в прошлом году, из-за поздних заморозков и засухи. Но себя зерном наши сельхозпредприятия обеспечили полностью», — сказал Бречалов.

Ранее сообщалось, что Зарайск признали лидером по урожаю зерновых в Подмосковье.