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В Краснодаре почтили память погибших в Битве за Кавказ

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У Вечного огня в Краснодаре почтили память погибших в Битве за Кавказ — одного из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Оно завершилось 9 октября 1943 года.
В Краснодаре почтили память погибших в Битве за Кавказ
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Участники церемонии, в том числе губернатор Вениамин Кондратьев, возложили цветы к монументу. Также прошла минута молчания.

Также стало известно, что в Ставрополе открыли выставку «Ставрополье — Кавказ — Донбасс», которая посвящена 80-летию освобождения регионов от немецко-фашистских захватчиков, передаёт «СвоёТВ» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики правительства и губернатора.

«На 15 широкоформатных баннерах представлены фотодокументальные материалы из фондов Ставропольского государственного музея-заповедника, а также Александровского, Будённовского, Георгиевского, Ипатовского, Кисловодского, Кочубеевского, Красногвардейского, Михайловского и Пятигорского музеев», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Саратове прошла церемония перезахоронения останков 11 военнослужащих, погибших во время Великой Отечественной войны. Их нашли во время поисковых работ в мае в Белоруссии.

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