Инвестор построит школу в ТиНАО к 2025 году
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на портал мэра и правительства.
Образовательное учреждение рассчитано почти на 1,5 тыс. учеников.
«Срок ввода объекта в эксплуатацию — IV квартал 2025 года», — отметил, со своей стороны, глава Департамента городского имущества Максим Гаман.
Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какие социальные объекты построят на западе столицы. В частности, в Раменках возведут учебный корпус для 300 детей с дошкольным отделением.