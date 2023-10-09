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Инвестор построит школу в ТиНАО к 2025 году

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Инвестор построит школу в Рассказовке, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Инвестор построит школу в ТиНАО к 2025 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на портал мэра и правительства.

Образовательное учреждение рассчитано почти на 1,5 тыс. учеников.

«Срок ввода объекта в эксплуатацию — IV квартал 2025 года», — отметил, со своей стороны, глава Департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какие социальные объекты построят на западе столицы. В частности, в Раменках возведут учебный корпус для 300 детей с дошкольным отделением.

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