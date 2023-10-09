В Ярославской области планируют платить за данные о плевках в общественных местах

В правительстве Ярославской области планируют платить тем гражданам, которые сообщают о нарушителях административных законов, в том числе о плевках в общественных местах и незаконном граффити.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Отмечается, что разрабатывается проект постановления об утверждении порядка выплаты денежного вознаграждения гражданам.

Замглавы правительства Ярославской области Татьяна Потёмкина отметила, что чем больше людей будут следить за соблюдением закона, тем меньше он будет нарушаться.

«И речь идёт не только о плевках, но и расклейке объявлений, выбросе мусора и других правонарушениях», — объяснила она.

Ранее стало известно, что с 7 сентября жителей Ярославской области начали штрафовать за плевки в общественных местах.

Для установления личности нарушителей используются программы распознавания лиц.