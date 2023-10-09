Узнать больше

В Ярославской области планируют платить за данные о плевках в общественных местах

Короткая ссылка
В правительстве Ярославской области планируют платить тем гражданам, которые сообщают о нарушителях административных законов, в том числе о плевках в общественных местах и незаконном граффити.
В Ярославской области планируют платить за данные о плевках в общественных местах
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. 

Отмечается, что разрабатывается проект постановления об утверждении порядка выплаты денежного вознаграждения гражданам. 

Замглавы правительства Ярославской области Татьяна Потёмкина отметила, что чем больше людей будут следить за соблюдением закона, тем меньше он будет нарушаться.

«И речь идёт не только о плевках, но и расклейке объявлений, выбросе мусора и других правонарушениях», — объяснила она.

Ранее стало известно, что с 7 сентября жителей Ярославской области начали штрафовать за плевки в общественных местах.

Для установления личности нарушителей используются программы распознавания лиц.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить