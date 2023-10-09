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Терапевт Безымянный посоветовал вести календарь осознанности для профилактики выгорания

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Врач-терапевт высшей категории, основатель благотворительного фонда помощи медицинским работникам «ВБлагодарность», директор Дирекции по координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный дал советы по профилактике выгорания.
Терапевт Безымянный посоветовал вести календарь осознанности для профилактики выгорания
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«Одни люди и занятия наполняют нас, другие — истощают. Заведите заметки в телефоне и делайте запись каждый раз, когда чувствуете прилив сил, радость или, наоборот, раздражение, опустошённость, неудовлетворённость», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, можно вести такой дневник месяц, после чего изучить, что отнимает энергию, а что восполняет.

Ещё одной полезной практикой Безымянный назвал календарь осознанности.

«Возьмите, например, электронный календарь, запланируйте дела на неделю или месяц вперёд и выделите цветами разные виды задач и активности», — пояснил он.

Как отметил эксперт, важно понять, какого цвета больше, а какого не хватает — важно, чтобы отдых и физическая активность были запланированы в течение недели наравне с рабочими встречами и звонками.

Безымянный добавил, что может потребоваться дополнительная диагностика депрессии.

Ранее кандидат психологических наук руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал о депрессии и её профилактике.

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