Терапевт Безымянный посоветовал вести календарь осознанности для профилактики выгорания

Врач-терапевт высшей категории, основатель благотворительного фонда помощи медицинским работникам «ВБлагодарность», директор Дирекции по координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный дал советы по профилактике выгорания.

«Одни люди и занятия наполняют нас, другие — истощают. Заведите заметки в телефоне и делайте запись каждый раз, когда чувствуете прилив сил, радость или, наоборот, раздражение, опустошённость, неудовлетворённость», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, можно вести такой дневник месяц, после чего изучить, что отнимает энергию, а что восполняет.

Ещё одной полезной практикой Безымянный назвал календарь осознанности.

«Возьмите, например, электронный календарь, запланируйте дела на неделю или месяц вперёд и выделите цветами разные виды задач и активности», — пояснил он.

Как отметил эксперт, важно понять, какого цвета больше, а какого не хватает — важно, чтобы отдых и физическая активность были запланированы в течение недели наравне с рабочими встречами и звонками.

Безымянный добавил, что может потребоваться дополнительная диагностика депрессии.

Ранее кандидат психологических наук руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал о депрессии и её профилактике.