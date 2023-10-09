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Невролог Демьяновская рассказала о причинах развития нервного тика

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Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская заявила, что нервный тик появляется, когда мозг посылает мышцам неправильный импульс.

«Обычно так происходит, когда нервная система работает с временными сбоями», — сказала эксперт в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

В частности, это может случиться на фоне стресса или нарушений сна.

Как отметила Демьяновская, существуют и более серьёзные причины, в том числе патология лицевого нерва, дегенеративные заболевания ЦНС.

«Для уточнения диагноза могут понадобиться дополнительные исследования — энцефалография, электронейромиография, МРТ или КТ головного мозга. В некоторых случаях врач направляет на общий и биохимический анализы крови», — сказала она.

Ранее кандидат психологических наук, руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал о депрессии и её профилактике.

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