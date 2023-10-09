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Путин поручил кабмину выполнить цели по зарплатам бюджетников до конца года

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Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям принять меры по выполнению показателей майских указов по зарплатам бюджетников до конца 2023 года.
Путин поручил кабмину выполнить цели по зарплатам бюджетников до конца года
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте Кремля.

«Обеспечить достижение целевых показателей уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики», — говорится в поручении президента.

Доклада по этой теме российский лидер ожидает до 20 октября.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил увеличить на 5,5% зарплату бюджетников, госслужащих, а также гражданского персонала воинских частей с октября текущего года.

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