Путин поручил кабмину выполнить цели по зарплатам бюджетников до конца года

Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям принять меры по выполнению показателей майских указов по зарплатам бюджетников до конца 2023 года.

Об этом говорится на сайте Кремля.

«Обеспечить достижение целевых показателей уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики», — говорится в поручении президента.

Доклада по этой теме российский лидер ожидает до 20 октября.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил увеличить на 5,5% зарплату бюджетников, госслужащих, а также гражданского персонала воинских частей с октября текущего года.