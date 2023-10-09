Путин поручил кабмину выполнить цели по зарплатам бюджетников до конца года
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте Кремля.
«Обеспечить достижение целевых показателей уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики», — говорится в поручении президента.
Доклада по этой теме российский лидер ожидает до 20 октября.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил увеличить на 5,5% зарплату бюджетников, госслужащих, а также гражданского персонала воинских частей с октября текущего года.