Окружной финал конкурса «Лидеры России» пройдёт в Екатеринбурге

Окружной финал конкурса «Лидеры России» будет проходить 13—15 октября в Екатеринбурге.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на организаторов.

Ожидается участие 250 конкурсантов со всей страны. В первый день они проведут уроки лидерства в школах и встретятся с участниками конкурса прошлых лет.

Оценочные мероприятия начнутся 14 октября, а 15-го состоится деловая программа с участием наставников и представителей Уральского федерального округа. В этот же день будут объявлены победители, которые выйдут в суперфинал.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что конкурс «Лидеры цифровой трансформации» включён в топ-45 мировых практик.