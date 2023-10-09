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Окружной финал конкурса «Лидеры России» пройдёт в Екатеринбурге

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Окружной финал конкурса «Лидеры России» будет проходить 13—15 октября в Екатеринбурге.
Окружной финал конкурса «Лидеры России» пройдёт в Екатеринбурге
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на организаторов.

Ожидается участие 250 конкурсантов со всей страны. В первый день они проведут уроки лидерства в школах и встретятся с участниками конкурса прошлых лет.

Оценочные мероприятия начнутся 14 октября, а 15-го состоится деловая программа с участием наставников и представителей Уральского федерального округа. В этот же день будут объявлены победители, которые выйдут в суперфинал.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что конкурс «Лидеры цифровой трансформации» включён в топ-45 мировых практик.

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