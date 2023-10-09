Жительницу Тюмени спасли после двух остановок сердца

Жительницу Тюмени смогли спасти после двух остановок сердца, заявили в пресс-службе станции скорой медицинской помощи.

Об этом сообщает URA.RU.

«Сердце женщины остановилось, когда она пришла домой после тренировки и прилегла на диван отдохнуть. Сильный храп встревожил мужа, затем женщина перестала дышать. Сын пациентки вызвал скорую помощь, а муж провёл непрямой массаж сердца», — рассказали в пресс-службе.

Сердце удалось запустить до приезда бригады медиков. Когда женщине накладывали электроды кардиографа, произошёл рецидив. В этот раз пациентку спасли уже врачи при помощи дефибриллятора. Затем её госпитализировали.

В настоящее время женщину выписали, она восстанавливается в домашних условиях.

Ранее в Минздраве Сахалинской области сообщили, что местные медики обнаружили в мозгу 80-летней пациентки трёхсантиметровую иглу.