Экс-глава Шлиссельбурга забаррикадировался в здании городской администрации
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«Желудов и его сообщники сегодня в 7:00 утра ворвались в администрацию с болгарками и цепями, угрожая расправой, выгнали охрану и забаррикадировали здание», — приводит РИА Новости сообщение местных властей.
Отмечается, что Желудов лично контролирует вход, в котором хранятся документы, компьютеры и серверы с государственной информацией.
Местные власти обратились в правоохранительные органы.