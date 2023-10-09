Экс-глава Шлиссельбурга забаррикадировался в здании городской администрации

Бывший глава Шлиссельбурга в Кировском районе Ленинградской области Артём Желудов, который на прошлой неделе вышел из СИЗО «Кресты», забаррикадировался в здании городской администрации.

«Желудов и его сообщники сегодня в 7:00 утра ворвались в администрацию с болгарками и цепями, угрожая расправой, выгнали охрану и забаррикадировали здание», — приводит РИА Новости сообщение местных властей.

Отмечается, что Желудов лично контролирует вход, в котором хранятся документы, компьютеры и серверы с государственной информацией.

Местные власти обратились в правоохранительные органы.