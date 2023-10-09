Юрист Никишенков прокомментировал идею создания Цифрового кодекса
- РИА Новости
С одной стороны, кодификация сможет создать логически связанную систему отраслевых правовых норм, что позволит в дальнейшем с меньшими усилиями совершенствовать эту систему, сообщил эксперт в интервью «Российской газете».
«Вместе с тем одной из основных причин против кодификации является изначальная причина наличия множества нормативных актов, регулирующих данную сферу, — межотраслевой характер общественных отношений, связанных с информационными и «цифровыми» технологиями», — подчеркнул юрист, отметив, что в таком случае можно, напротив, усложнить правоприменение.
По его словам, поводом к выходу на публичный уровень обсуждения, среди прочего, стало повышение заинтересованности законодателя в разработке новых подходов к регулированию данной сферы.
Ранее сообщалось, что Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации направил в Минцифры замечания, касающиеся проекта концепции Цифрового кодекса.