Юрист Никишенков прокомментировал идею создания Цифрового кодекса

Ответственный секретарь комиссии Ассоциации юристов России по развитию профессиональных компетенций, член научной комиссии Юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Алексей Никишенков прокомментировал известие о работе над Цифровым кодексом, которую ведут в Совете Федерации и Минцифры.

С одной стороны, кодификация сможет создать логически связанную систему отраслевых правовых норм, что позволит в дальнейшем с меньшими усилиями совершенствовать эту систему, сообщил эксперт в интервью «Российской газете».

«Вместе с тем одной из основных причин против кодификации является изначальная причина наличия множества нормативных актов, регулирующих данную сферу, — межотраслевой характер общественных отношений, связанных с информационными и «цифровыми» технологиями», — подчеркнул юрист, отметив, что в таком случае можно, напротив, усложнить правоприменение.

По его словам, поводом к выходу на публичный уровень обсуждения, среди прочего, стало повышение заинтересованности законодателя в разработке новых подходов к регулированию данной сферы.

Ранее сообщалось, что Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации направил в Минцифры замечания, касающиеся проекта концепции Цифрового кодекса.