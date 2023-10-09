Казанский Кремль с начала года принял 3,3 млн туристов
- РИА Новости
Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на директора Комитета по развитию туризма Казани Дарью Санникову.
Как отметила Санникова, посещаемость увеличилась и в других музеях города. Например, «Городскую панораму» уже посетили 45 тыс. человек, а музей «Чак-чак» — более 33,5 тыс., что демонстрирует положительную динамику в сравнении с прошлогодними показателями.
Ранее сообщалось, что за полгода музеи Москвы посетили шесть миллионов человек.