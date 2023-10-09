Казанский Кремль с начала года принял 3,3 млн туристов

В Казанском Кремле с января по август 2023 года побывали 3,3 млн человек. Это на 500 тыс. больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на директора Комитета по развитию туризма Казани Дарью Санникову.

Как отметила Санникова, посещаемость увеличилась и в других музеях города. Например, «Городскую панораму» уже посетили 45 тыс. человек, а музей «Чак-чак» — более 33,5 тыс., что демонстрирует положительную динамику в сравнении с прошлогодними показателями.

Ранее сообщалось, что за полгода музеи Москвы посетили шесть миллионов человек.