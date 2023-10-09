Дом Радиокомитета в Москве завершат ремонтировать до конца года
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу столичного Фонда капитального ремонта (ФКР).
В настоящее время уже отремонтирован подвал и заменены коммуникации. Начался ремонт фасада.
В числе первых жителей дома были сотрудники Радиокомитета, например, звукооператор апрелевского завода Алексей Аршинов, впоследствии главный специалист фирмы «Мелодия».
Ранее сообщалось, что в Басманном районе Москвы стартовал капитальный ремонт и реставрация особняка Хлудова в Хомутовском тупике.