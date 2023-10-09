В Ижевске появятся новые улицы

В Ижевске согласовали появление новых улиц. Несколько из них получат названия горных хребтов — Эльбрусская, Саянская, Памирская, Верхоянская, Южноуральская.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на сайт городской администрации.

Также одна из улиц будет носить имя первого президента регионального общественно-демократического движения «Татарский общественный центр Удмуртской Республики» Масгуда Гаратуева.

Кроме того, власти утвердили эскиз памятника первому директору Ижевского мединститута Гавриилу Стерхову. Скульптуру разместят около медицинской академии.

Ранее сообщалось, что в Петербурге у шести скверов появились названия.