Узнать больше

В Ижевске появятся новые улицы

Короткая ссылка
В Ижевске согласовали появление новых улиц. Несколько из них получат названия горных хребтов — Эльбрусская, Саянская, Памирская, Верхоянская, Южноуральская.
В Ижевске появятся новые улицы
  • РИА Новости

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на сайт городской администрации.

Также одна из улиц будет носить имя первого президента регионального общественно-демократического движения «Татарский общественный центр Удмуртской Республики» Масгуда Гаратуева.

Кроме того, власти утвердили эскиз памятника первому директору Ижевского мединститута Гавриилу Стерхову. Скульптуру разместят около медицинской академии.

Ранее сообщалось, что в Петербурге у шести скверов появились названия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить