В редевелопмент участков промзон «Тушино» и «Малино» вложат 154 млрд рублей

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что на участках бывших промзон «Тушино» и «Малино» общей площадью около 64 га появится городская застройка по программе комплексного развития территорий (КРТ).

Инвесторы будут определены в ходе торгов, передаёт НСН.

Ефимов отметил, что редевелопмент этих участков подразумевает возведение 1,5 млн кв. м недвижимости в совокупности, включая жильё.

По его словам, предполагаемый объём инвестиций превысит 154 млрд рублей. А ежегодный бюджетный эффект оценивается почти в 5,7 млрд рублей. Кроме того, в новых кварталах появится не менее 20 тыс. дополнительных рабочих мест.

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщало, что в центре столицы установили ещё один пешеходный мост — между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной. Его длина составляет 54 м.