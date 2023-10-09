Узнать больше

В редевелопмент участков промзон «Тушино» и «Малино» вложат 154 млрд рублей

Короткая ссылка
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что на участках бывших промзон «Тушино» и «Малино» общей площадью около 64 га появится городская застройка по программе комплексного развития территорий (КРТ).
В редевелопмент участков промзон «Тушино» и «Малино» вложат 154 млрд рублей
  • РИА Новости

Инвесторы будут определены в ходе торгов, передаёт НСН.

Ефимов отметил, что редевелопмент этих участков подразумевает возведение 1,5 млн кв. м недвижимости в совокупности, включая жильё.

По его словам, предполагаемый объём инвестиций превысит 154 млрд рублей. А ежегодный бюджетный эффект оценивается почти в 5,7 млрд рублей. Кроме того, в новых кварталах появится не менее 20 тыс. дополнительных рабочих мест.

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщало, что в центре столицы установили ещё один пешеходный мост — между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной. Его длина составляет 54 м.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить